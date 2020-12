Une commission scolaire est blâmée dans une affaire de racisme à l’école

(Montréal) Une mère montréalaise et ses deux enfants noirs ont obtenu 65 000 $ de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec relativement à des allégations qui visaient une commission scolaire pour racisme, agression et défaut de fournir un environnement scolaire non toxique.