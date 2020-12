Les régions touchées par la tempête sont l’Estrie, le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, alors que le Grand Montréal et les régions se trouvant sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent seront épargnés.

Une tempête de neige va s’abattre sur le sud-est du Québec entre samedi soir et dimanche entrainant jusqu’à 40 cm de neige par endroits, annonce Environnement Canada.

Antoine Trussart

La Presse

Les régions touchées sont l’Estrie, le Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. La tempête n’affectera pas le Grand Montréal, ni les régions se trouvant sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

Le système a commencé à déverser sa neige dès le milieu de l’après-midi samedi en Estrie.

« C’est un système très costaud qui va continuer à déverser de la neige jusqu’à lundi dans la journée », affirme Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada.

La tempête sera plus forte dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie où sont prévues les plus fortes chutes de neige, allant jusqu’à 40 cm. Environnement Canada prévoit également du vent en rafales pouvant atteindre 80 km/h le long du fleuve Saint-Laurent entre Montmagny et le bout de la péninsule gaspésienne.

« L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement. La visibilité sera soudainement réduite à presque nulle par moments sous la forte neige et dans la poudrerie », annonce Environnement Canada.

En Estrie, dans le Centre-du-Québec et dans Chaudière-Appalaches, ainsi que dans quelques secteurs de la Gaspésie, les précipitations maximales prévues sont plutôt de 25 cm.

Les régions touchées par la tempête vont « basculer en mode hivernal », selon M. Petit qui ne prévoit pas que la neige fonde.

La tempête combinée avec les hautes marées pourrait créer un déferlement de vagues sur le littoral nord de la Gaspésie en fin de journée dimanche.

Il pourrait également tomber de la pluie verglaçante dans certains secteurs de la Basse-Côte-Nord et entre 15 et 25 mm de pluie dans le secteur de la Baie-des-Chaleurs.

Vous pouvez consulter les alertes d’Environnement Canada ici : https://www.meteo.gc.ca/warnings/index_f. html ? prov=sqc