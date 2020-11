Vers un hiver doux et enneigé

(Montréal) Les Québécois qui ont l’intention de prendre d’assaut les pistes de ski alpin pour déjouer la monotonie du confinement seront peut-être ravis, car l’hiver s’annonce doux et enneigé. Par contre, les redoux, la gadoue et les cocktails météo pourraient également leur jouer des tours et rendre la vie difficile aux amateurs de plein air, selon MétéoMédia.

Stéphane Blais

La Presse Canadienne

Un hiver doux, avec des températures au-dessus des normales saisonnières, semble se pointer à l’horizon pour l’est du pays, mais les précipitations pourraient être abondantes.

Selon les prévisions de MétéoMédia, « l’air froid bien présent dans le centre et l’ouest du pays facilitera le développement de systèmes météo costaux qui amèneront une grande variété de précipitations, neige, pluie, grésil, pluie verglaçante ».

En décembre, les températures devraient être près des normales, mais les mois de janvier et de février pourraient être particulièrement doux, avec peu ou pas de vague de froid selon MétéoMédia.

Un Noël gris ou blanc ?

Pour ce qui est des chances d’avoir un Noël blanc dans le sud du Québec et de l’Ontario, André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia, n’ose pas trop s’avancer, précisant « qu’il faudra malheureusement attendre les derniers jours précédant les Fêtes pour avoir un portrait plus précis ».

« Le problème avec les redoux, c’est que c’est difficile d’avoir un couvert de neige stable, on va avoir de la neige, mais elle peut fondre rapidement », a indiqué André Monette, en entrevue avec La Presse Canadienne.

« Il y aura du temps gris en général, dans le sud du Québec et de l’Ontario, donc moins de journées ensoleillées qu’à normale », a précisé le météorologue.

Précipitations et douceur en Atlantique

Les provinces de l’Atlantique profiteront aussi d’un hiver avec des températures au-dessus des normales saisonnières, sauf pour Terre-Neuve-et-Labrador où elles seront près des normales et pour le nord du Labrador où des températures froides en dessous de la normale sont à prévoir.

MétéoMédia s’attend à ce que les précipitations soient également abondantes dans ces quatre provinces, « avec un risque accru de précipitations verglaçantes par moments ».

Ailleurs au Canada

Selon les prévisions de MétéoMédia, contrairement aux provinces de l’est, la Colombie-Britannique et les Prairies auront droit à des températures très froides durant l’hiver.

« Le vortex polaire se glissera sur ces régions à de nombreuses reprises, ce qui amènera de longues périodes sous les normales », a précisé MétéoMédia.