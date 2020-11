Lutte à la cybercriminalité

Les chefs de police souhaitent un plus grand partenariat avec le privé

Un regroupement des enquêtes spécialisées, une participation active du privé et des civils à ces enquêtes et un centre de partage de renseignements ; dans le cadre de l’examen de la réalité policière lancé par le gouvernement du Québec, l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) propose un plan ambitieux et étoffé, dont l’un des angles d’attaque est la lutte à armes égales contre les fraudeurs organisés et la cybercriminalité.