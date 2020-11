Jagmeet Singh sur Twitch avec AOC

Un « grand coup » du NPD pour tenter de rejoindre les jeunes

Dans un exercice pour le moins inédit, le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, et l’élue démocrate du Congrès américain, Alexandria Ocasio-Cortez, s’affrontent vendredi soir en ligne dans une partie du jeu vidéo « Among Us », afin de rejoindre un public plus jeune et connecté. Une technique qui pourrait porter ses fruits, croient des experts.