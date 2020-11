Une cinquantaine de citoyens et personnalités politiques se sont réunis samedi midi devant le bureau montréalais du premier ministre François Legault en solidarité avec les travailleurs essentiels immigrants, qui doivent continuer de travailler au front malgré l’incertitude par rapport à leur statut.

Mayssa Ferah

La Presse

Les personnes qui travaillent dans les services essentiels et dont le statut migratoire est précaire ne savent toujours pas à quoi s’en tenir. Elles continuent de travailler pendant la pandémie, parfois sans protection adéquate, et demeurent vulnérables à l’exploitation par des entreprises et des agences de placement peu scrupuleuses, estime la Coalition pour la régularisation des statuts.

« L’équité est essentielle. Dans une période unique de notre histoire des gens sauvent des vies, le minimum c’est de leur donner les droits de rester ici », croit Fabrice Vil, fondateur de Pour trois points.

Le 10 novembre dernier, après une conversation avec l’ex-députée solidaire Françoise David, François Legault s’est toutefois montré ouvert à élargir le programme de régularisation pour les travailleurs essentiels. « Je voudrais que nous exigions du gouvernement qu’il tienne parole. Monsieur Legault a dit nous allons élargir je m’attends d’un chef d'état qu'il respecte sa parole », a déclaré Mme David, présente pour l’occasion.

Fernando Hernandez, camionneur venu de Colombie, attend depuis trois ans de voir son statut régularisé. « Je me sens trahi. Je suis essentiel, je travaille, mais je me fais dire que je ne fais pas partie du programme. »

Les porte-paroles de la Coalition ont rencontré récemment la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration Nadine Girault. Or, elle a affirmé qu’un élargissement du programme était impossible « à ce stade », déplorent-ils. « Si le gouvernement lui-même a défini le service qu’effectuent ces personnes comme essentiel, elles méritent la régularisation de leur statut au même titre que celles et ceux qui étaient en contact direct avec les personnes atteintes de la COVID-19. Cette rencontre a été très décevante », affirme Stephan Reichhold, co-porte-parole de la Coalition.

Au moment de publier, La Presse n’avait toujours pas reçu de réponse du cabinet de la ministre Nadine Girault malgré trois demandes.

Tous les partis d’opposition étaient présents à la manifestation de samedi.

Travail essentiel, statut précaire

Chapeautée par la Coalition pour la régularisation des statuts, l’action de samedi vise à dénoncer le statut d’immigration précaire de certains travailleurs des secteurs essentiels de l’économie.

La Coalition regroupe une quinzaine d’organismes québécois. Ils déplorent l’exclusion de la majorité des personnes considérées comme essentielles pendant la pandémie du programme de régularisation.

Ils demandent la mise en œuvre immédiate du Programme spécial des demandeurs d’asile en période de COVID-19 et l’élargissement de ses critères d’admissibilité.