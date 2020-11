Une adolescente de 14 ans, qui a l’âge mental d’une enfant de sept ans, manque à l’appel depuis mercredi matin, à Montréal-Nord. L’aide de la population est sollicitée pour la retrouver.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Emmiley-Paolina Gué a été vue pour la dernière fois à 8 h 50, mercredi matin, à sa résidence de l’arrondissement de Montréal-Nord. L’adolescente n’a pas été revue depuis et sa famille, qui craint pour sa sécurité et sa santé, est inquiète. Le Service de police de la Ville de Montréal demande l’aide de la population pour la retrouver.

PHOTO FOURNIE PAR LE SPVM Emmiley-Paolina Gué, 14 ans, est portée disparue.

Emmiley-Paolina portait un manteau rose, une tuque et un foulard beiges, des bottes d’hiver brunes, un sac à dos noir avec des motifs de fleurs bleues et roses ainsi qu’une boîte à lunch assortie. Elle a la peau noire, les yeux bruns et les cheveux noirs. Elle parle français, mesure 163 cm (5’4’’) et pèse 50 kg (110 lb).

Quiconque détient des informations en lien avec cette disparition peut contacter le 9-1-1, son service de police local ou Info-Crime Montréal au 514 393-1133, de façon anonyme et confidentielle.