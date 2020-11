Philanthropie

L’Hôpital de Montréal pour enfants lance sa plus importante campagne

L’Hôpital de Montréal pour enfants (HME) a lancé le 9 novembre la campagne philanthropique la plus importante de son histoire. L’objectif est de financer des recherches novatrices et d’aller ainsi recruter des chercheurs étrangers prometteurs et des sommités.