L’ancien grand chef Max Gros-Louis n’est plus

L’ancien grand chef de Wendake Max Gros-Louis est décédé à l’âge de 89 ans, a annoncé le Conseil de la Nation huronne-wendat samedi par communiqué.

Mayssa Ferah

La Presse

« C’est avec grande tristesse que nous apprenons le décès de l’un de nos anciens Grands Chefs de la Nation huronne-wendat. […] Nos pensées vont d’abord à sa famille, à sa conjointe Mme Marie Roux, à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. »

Surnommé « Oné Onti » — pagayeur en wendat — Max Gros-Louis est né le 6 août 1931 à Wendake. L’homme politique a été chef de Wendake par intermittence de 1964 à 2008.

« Au cours des derniers jours, j’ai eu le privilège de m’entretenir avec M. Gros-Louis. Ce fût un échange à la fois chargé d’émotion et de respect. Il est fort peu aisé de résumer en un seul communiqué l’ensemble de toutes les actions que vous avez accomplies lors de ces nombreuses années où vous vous êtes investi pour notre Nation et nos droits », a déclaré l’actuel grand chef Rémy Vincent.

Selon le communiqué de la Première Nation, il a contribué à agrandir les terres de la Nation, et à la faire rayonner partout dans le monde.

Il est d’ailleurs l’un des membres fondateurs de la Fraternité des Indiens du Canada, devenue l’Assemblée des Premières Nations.

Max Gros-Louis a reçu plusieurs distinctions à travers le temps, dont l’Ordre national du mérite de France, l’Ordre national du Québec et l’Ordre du Canada.

« Votre vie a été consacrée à la défense de votre Nation et à la promotion de votre culture. Vous avez été un rassembleur des Premières Nations, avait dit l’ex-premier ministre Jean Charest en le nommant officier de l’Ordre National du Québec en 2011. Votre héritage est celui de la main tendue, Nation à Nation. »

Pluie d’hommages

De nombreux politiciens ont tenu à rendre hommage à cet important personnage de l’histoire de la Première Nation.

« Mes condoléances à la famille et aux proches de Max Gros-Louis. Le Québec perd un leader, un défenseur passionné des droits et de la culture des nations autochtones. Il a contribué à faire avancer la collaboration et le respect entre nos peuples », a écrit le premier ministre du Québec François Legault sur Twitter.

« Monsieur Gros-Louis a marqué notre paysage politique grâce à son engagement pendant 33 ans comme grand chef de sa nation et sa volonté à être cette voix forte pour sa communauté », a ajouté la chef libérale Dominique Anglade.

« J’adresse mes condoléances et amitiés à toute la digne et lumineuse communauté huronne-wendat au moment du départ de Max Gros-Louis, grand chef emblématique entre tous, respecté de tous, et dont les pas resteront imprimés dans le sol riche de traditions des terres de son peuple », a affirmé le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

« Pendant des décennies, son engagement pour les premières nations aura été inestimable. Un monument. Un géant », a écrit le député fédéral Gérard Deltell, dont la circonscription couvre le territoire de Wendake, dans la région de Québec.

– Avec La Presse Canadienne