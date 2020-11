« Il voulait qu’on l’appelle le guerrier », laisse tomber une ancienne élève de l’école secondaire des Patriotes de Saint-Eustache qu’a fréquenté le suspect de l’attaque du Vieux-Québec. En suivant l’actualité des derniers jours, d’anciens camarades de classe se sont souvenus d’un jeune homme reclus.

Mayssa Ferah

La Presse

Quand le nom du présumé tueur a été rendu public, plusieurs élèves de l’école des Patriotes diplômés en 2013 ont ressorti leur album de finissants poussiéreux. « C’est vraiment bizarre car je ne l’ai pas retrouvé sur aucune photo. Pourtant je me souviens de lui et je l’ai reconnu sur la photo diffusée dans les médias », raconte une ancienne étudiante.

Tout le monde avait des « gangs », mais personne n’invitait Carl Girouard à en faire partie, se rappelle-t-elle. Il était seul au point de s’isoler dans un coin de la cafétéria ou dans la bibliothèque.

« Je le croisais dans les couloirs de l’école au secondaire, toujours seul. On n’était plus en bons termes du tout à cause d’une dispute », raconte un ami d’enfance qui a requis l’anonymat. « Il était bizarre. Un jour il était mon ami super gentil avec qui j’ai grandi en jouant aux cartes Pokémon, le jour d’après il devenait agressif. »

C’est à Saint-Eustache, dans un quartier tranquille, qu’il s’est lié d’amitié avec Carl Girouard à l’âge de 8 ans. Ils ont fréquenté la même école primaire et se sont perdus de vue au milieu du secondaire.

« Quand j’ai vu son visage aux nouvelles, j’ai été surpris. Mais finalement, pas tant que ça. Je me suis rappelé ne pas l’avoir invité à ma fête car nous n’étions plus amis. On habitait encore sur la même rue et il avait passé la soirée devant chez moi. Il était fâché. »

Girouard était un adolescent « étrange, introverti et tranquille », décrit une autre ancienne élève. « On l’appelait vraiment le guerrier et il s’est déjà déguisé en guerrier. Il n’était pas un ricaneux non plus. Je ne l’ai jamais vu avec beaucoup d’amis autour de lui. »

Il ne s’est pas présenté au bal des finissants et restait toujours dans son coin, laisse tomber la jeune femme qui a fréquenté la même école au secondaire.