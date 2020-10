Une centaine d’étudiants qui festoyaient dans une maison louée en Outaouais, en zone rouge, ont reçu la visite de la police, samedi soir. La tournée a coûté cher : 83 d’entre eux ont reçu une amende de 1000 $ pour leur non-respect des mesures sanitaires.

Audrey Ruel-Manseau

La Presse

Durant la fin de semaine, au moins 83 étudiants s’étaient donné rendez-vous à Chelsea, à une vingtaine de kilomètres de Gatineau, en Outaouais. Une fête était organisée dans un hébergement loué sur la plateforme Airbnb pour l’occasion. Dans une publication partagée sur Twitter, lundi soir, la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a annoncé qu’elle était intervenue.

« Zone rouge COVID19-25 octobre. 83 personnes identifiées dans un Airbnb de Chelsea lors d’une fête. Tous des étudiants. 1000 $ d’amende chacun. Dossier tjrs sous enquête », peut-on lire sur la page Twitter du service de police.

La police estime qu’il y avait entre 80 et 200 personnes sur place à l’arrivée des agents, selon CBC News, et que les convives provenaient du Québec et de l’Ontario, incluant Montréal, Trois-Rivières et Ottawa.