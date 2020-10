Fermeture des centres d'entraînement

« Beaucoup plus néfaste qu’on pense »

Trois semaines après la fermeture des gymnases au Québec pour freiner la propagation de la COVID-19, des sportifs remarquent déjà des impacts négatifs sur leur santé physique et mentale. Ils n’ont pas tort. « L’arrêt des entraînements est beaucoup plus néfaste qu’on pense », remarque Louis Bherer, professeur au département de médecine de l’Université de Montréal. Et ce, dès que la pause dure plus d’un mois.