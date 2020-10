Mario Girard Chronique

Halloween : mauvaise décision

La décision de maintenir l’Halloween est pour moi la goutte qui fait déborder le vase. On a beau me répéter qu’il y aura des règles à respecter, que les activités extérieures sont moins dangereuses et qu’il faudra faire preuve d’ingéniosité pour catapulter les bonbons aux enfants, je n’en reviens pas que nous en soyons là.