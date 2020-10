Patients en fin de vie

Québec assouplit les règles pour la famille

(Québec) Le gouvernement Legault révise sa directive pour l’accompagnement des patients en fin de vie et assouplit les règles concernant les visites. Un conjoint et ses enfants, sans restriction quant au nombre, pourront désormais être au chevet d’un proche en soins palliatifs, et ce, peu importe le palier d’alerte de la région.