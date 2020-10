Le Nobel de médecine remis à des découvreurs du virus de l’hépatite C

(Stockholm) En pleine pandémie de COVID-19, le prix Nobel de médecine a été attribué lundi à trois virologues, le Britannique basé au Canada Michael Houghton et les Américains Harvey Alter et Charles Rice, pour leur rôle dans la découverte du virus responsable de l’hépatite C.