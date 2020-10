Les élèves de l’école secondaire Heritage, à Saint-Hubert, ont été placés en confinement « préventif » vendredi après-midi après que des menaces « visant des étudiants » ont été acheminées à la direction de l’établissement.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a érigé un périmètre de protection autour de l'école, peu après 15 h. Aucune personne n'est autorisée à rentrer ou sortir du bâtiment. « Tout le monde est en sécurité et il n’y a pas de blessés », a confirmé un porte-parole du corps policier, Jean-Pierre Voutsinos.

L’auteur de ces menaces, lui, est toujours recherché par les autorités actuellement. Via un message diffusé sur le site web de l’école, la directrice Sujata Saha a toutefois confirmé que la menace était venue « d’une personne qui ne fréquente pas » l’école secondaire. Elle a indiqué que la police de Longueuil va rester sur les lieux « pour le reste de la journée », et que « l'enquête prend plus de temps que prévu ».

« Il s'agit d'une mesure de précaution et n'implique aucun étudiant ou membre du personnel d'Heritage. Notre sécurité n'est pas en danger », a ajouté Mme Saha, en assurant que les autobus attendent à proximité, et transporteront les étudiants chez eux une fois que ceux-ci auront été évacués par les policiers.

Entre-temps, une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les évènements. Des enquêteurs ainsi que des policiers ont été appelés en renfort, sur le chemin de Chambly. Au moment d'écrire ces lignes, il n'était toujours pas possible de connaître la nature exacte des menaces acheminées à la direction.

« On demande aux parents de ne pas se rendre sur place pour l’instant », a indiqué M. Voutsinos. Inquiets, plusieurs citoyens se sont toutefois rassemblés autour de l'école, en fin d'après-midi. Le SPAL les a rencontrés pour leur donner toutes les informations nécessaires.

Sur les réseaux sociaux, le SPAL souligne que « d’autres directives seront transmises sous peu par la direction de l’école Heritage ».