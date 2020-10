Gaspillage alimentaire

Il faut qu’on parle des légumes moches

Même si le consommateur est de plus en plus sensibilisé à l’enjeu du gaspillage alimentaire, l’achat de légumes moches demeure un marché de niche au Québec. Pourtant, quand on abandonne un légume laid à la ferme, on ne jette pas seulement une denrée, on gaspille toutes les ressources naturelles et la main-d’œuvre nécessaires pour la produire.