Indignation, peine et amertume : la famille et les proches de Joyce Echaquan, une femme autochtone de Manawan décédée lundi à l’hôpital de Joliette, sont accablés par le sort réservé à la mère de famille et souhaitent que justice soit rendue.

Mayssa Ferah

La Presse

Au moins une cinquantaine de gens se tiennent devant un bungalow du boulevard Sainte-Anne à Joliette. La maison abrite le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, non loin de l’hôpital où Joyce est morte. Venus de Chicoutimi, Roberval, Trois-Rivières et Manawan, des cousins et des parents éloignés affichent une mine éplorée.

Dans leurs yeux, de la colère et de l’amertume.

« Ce que les employées de l’hôpital ont dit à Joyce, on l’a tous entendu », lance Minic Petiquay. La différence cette fois, c’est que tout a été filmé, explique sa jeune cousine. « À Joliette, à Montréal ou ailleurs au Québec, ça ne change jamais pour nous. »

Diane Echaquan Dubé n’a pas fermé l’oeil de la nuit. Faire le deuil de sa fille Joyce sera une épreuve insurmontable, confie-t-elle. Son visage se rempli de rancœur et de chagrin quand on évoque les propos racistes destinés à Joyce peu avant sa mort. « Je n’ai pas encore réussi à regarder la vidéo au complet. Quand j’ai essayé, j’ai lancé mon téléphone du bout de mes bras et il s’est cassé. Elle filmait car elle savait qu’elle était maltraitée là-bas », raconte-t-elle à La Presse la mine basse et les bras croisés.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Diane Echaquan Dubé (au centre), la mère de la victime.

Mme Echaquan Dubé a tenté de rejoindre l’hôpital de Joliette lundi soir peu après la diffusion en direct de la vidéo pour savoir ce qui arrivait à sa fille. On a voulu la transférer, pour ensuite lui raccrocher au nez, dit-elle.

« Je veux qu’on se souvienne de Joyce. Elle a beaucoup aimé sa famille, ses sept enfants. Mais elle était aussi d’une grande force. Une force douce et tranquille. »

« Ça me fâche tellement, mais ça ne me surprend pas. On veut juste être traité comme des humains et se faire soigner comme des humains », s’insurge à son tour une cousine de la défunte, Marie-Paule Petiquay.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

De nombreux membres de la communauté atikamekw de Manawan se sont réunis dans le sous-sol du centre. On y sert pizza, café et boissons, mais l’heure n’est pas à la fête. Assis dans un coin, incapable de manger, Carol Dubé est sans mot pour décrire sa douleur. Le conjoint de Joyce Echaquan « veut que justice soit rendue ».

Sa peine est ponctuée d’incompréhension. « Elle était à l’hôpital pour un mal d’estomac. Elle demande de l’aide et elle meurt deux jours plus tard. Je ne comprends pas, je ne comprends pas », répète-t-il. Il mentionne ses sept enfants, avant de s’arrêter, la voix étranglée par l’émotion. « Ils sont sans mère », se contente-t-il d’ajouter.

À ses côtés, Carol Junior, son fils de sept mois, sourit à tout le monde et pousse de petits gémissements en cherchant les bras de son père. « On l’appelle le petit miraculé, parce qu’il est né alors que Joyce pensait ne plus pouvoir avoir d’enfants à cause de sa maladie cardiaque », explique une des cousines de Joyce Echaquan. « Maintenant, il n’a plus de maman. »

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Carol Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, avec leur fils de sept mois Carol Junior.

Une vigile en mémoire de Joyce Echaquan est prévue mardi soir devant l’hôpital de Joliette.