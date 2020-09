Décrochage

Des inégalités aggravées par la pandémie

(Montréal) La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière toutes sortes d’inégalités qui sont le lot d’élèves québécois, et les a même aggravées : manque d’accès à l’internet et aux services psychosociaux, et la tentation d’aller travailler pour aider la famille quand les parents ont perdu leur emploi. Des organismes qui luttent contre le décrochage enjoignent le gouvernement à agir avant de devoir calculer les statistiques sur les échecs scolaires.