Les Madelinots commenceront à sentir les effets de l'ouragan Teddy dès mardi soir. C'est toutefois le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse et dans le sud-ouest de Terre-Neuve que les risques d'inondations sont les plus présents.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Teddy se transformera probablement en une tempête post-tropicale à mesure qu’il progresse vers la région. Il devrait générer des rafales importantes sur la plupart des provinces maritimes, soit la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, les Îles-de-la-Madeleine et le sud-ouest de Terre-Neuve.

Si l'ouragan touchera terre mercredi matin, il entraînera dès mardi soir de la pluie ainsi que des rafales de vent oscillant entre 80 et 90 km/h aux Îles-de-la-Madeleine. L'archipel subira ce mauvais temps jusqu'à jeudi. Les vagues pourraient par ailleurs atteindre jusqu'à cinq mètres dans le secteur.

« En termes de superficie, c’est assez comparable avec Dorian », a expliqué le météorologue du Centre canadien de prévision des ouragans, Bob Robichaud, lors d’une conférence en ligne mardi. « Mais les vents maximaux et les quantités de pluie les plus importantes ne sont pas de même envergure », a-t-il nuancé.

C’est en août 2019 que Dorian, de catégorie 5, avait frappé le nord des Bahamas. Il a aussi été l’ouragan le plus intense à frapper la Nouvelle-Écosse depuis Juan, en 2003. Ses plus forts vents avaient atteint presque 300 km/h dans certains secteurs.

Jusqu'à 1000 km de diamètre

Environnement Canada ne s’en cache pas ; la grosseur de Teddy est « impressionnante ». À midi, les données actualisées estimaient à près de 1000 kilomètres le diamètre de la tempête. « C’est une très grosse tempête », ajoute Bob Robichaud, qui réitère que celle-ci devrait être déclarée « post-tropicale » dans les prochaines heures.

Mardi, en début d’après-midi, l’ouragan – toujours classé de catégorie 2 – se situait à environ 500 km au sud d’Halifax, mais il était plus lent, ne progressant qu’à environ 25 km/h.

Selon Bob Robichaud, les vents les plus forts seront situés à l’est de la trajectoire finale de l’ouragan, qui peut changer d'ici là. « On parle surtout de l’extrême-est de la Nouvelle-Écosse et de Cap-Breton », illustre M. Robichaud, pour qui « un petit répit » s’observera pendant la nuit de mardi à mercredi.

La pluie, qui a déjà commencé à se répandre au sud, devrait quant à elle se diriger vers le nord au fur et à mesure de la journée de mardi. Entre 50 et 75 millimètres sont attendus en moyenne, « et ces quantités pourraient être surpassées » dans certaines régions, jusqu’à 100 millimètres. Le centre et le nord de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’une bonne partie de l’Île-du-Prince-Édouard, devraient être les plus affectés.

Des vagues en augmentation

Mardi, en début de journée, on observait déjà des vagues en approche de la côte atlantique. « Ces vagues devraient continuer à augmenter. On verra les maximums, en termes de hauteurs, au courant de la soirée, surtout dans la région d’Halifax », a dit M. Robichaud.

Dans l’est, la force des vagues se fera sentir plus tard en soirée et au courant de la nuit, voire même « jusqu’à midi » mercredi. « Il y a encore certainement un risque d’inondation, surtout le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, et possiblement même dans le sud-ouest de Terre-Neuve », souligne le météorologue.

Une bonne partie du Canada atlantique a été frappée d’avertissements météorologiques mardi, à l’approche de l’ouragan Teddy. Des avertissements de tempête tropicale étaient en vigueur sur la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse, de Digby jusqu’au Cap-Breton. Plusieurs pannes d’électricité sont à prévoir d’ici mercredi, affirment les météorologues fédéraux, qui appellent la population à la vigilance dans le contexte.