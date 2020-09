Poursuite de l'ex-numéro deux de l'UPAC

Les députés avaient «peur» de Robert Lafrenière

Les députés avaient carrément « peur » du commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) Robert Lafrenière en 2017 après les arrestations des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté. « C’est comme si Robert Lafrenière était plus gros que l’UPAC, plus gros que le gouvernement et tout le monde en avait peur », a lâché jeudi l’ex-numéro deux de l’UPAC Marcel Forget.