Les cofondateurs de l’organisme WE Charity, les frères Craig et Marc Kielburger.

(Ottawa) L’organisme WE Charity, qui s’est retrouvé au cœur d’un scandale qui l’a embarrassé autant que le gouvernement Trudeau, cessera ses activités au Canada, pointant du doigt les répercussions de cette saga politique ainsi que les impacts négatifs de la pandémie de la COVID-19.

Mélanie Marquis

La Presse

« C’est avec un profond regret que Mouvement UNIS [WE Charity] et son conseil d’administration annoncent qu’ils mettent fin aux activités de l’organisme au Canada », a-t-on déclaré mercredi dans un rare communiqué transmis en français.

L’organisation cofondée il y a environ 25 ans par les frères Marc et Craig Kielburger identifie deux facteurs susceptibles d’expliquer sa déroute: la pandémie, qui « a considérablement perturbé les programmes d’aide » et la controverse politique, qui l’a placée « au centre de joutes politiques et d’une désinformation contre lesquelles il est mal outillé pour lutter ».

Les frères tireront éventuellement leur révérence. « À la demande du conseil d’administration, le personnel canadien de l’organisation ainsi que Craig et Marc Kielburger participeront à la fermeture des activités d’UNIS au Canada avant de quitter définitivement l’organisation », a-t-on spécifié.

Ils ont par ailleurs l’intention de liquider prochainement leurs actifs immobiliers au pays afin de permettre aux autres succursales mondiales de WE Charity de poursuivre leurs activités. « Tous les bénéfices nets tirés de la vente de ces immeubles » serviront à garnir un fonds de dotation destiné à financer, entre autres, des projets en cours dans les villages UNIS en Amérique latine, en Asie et en Afrique.

« Ces récentes décisions nous attristent. Cette année marque le 25e anniversaire d’UNIS Canada et nous avions prévu de lancer un fonds de dotation cette année, mais pas de cette façon. Je demeure cependant convaincu que nous avons trouvé une solution pour protéger et aider les personnes les plus vulnérables dans les communautés dans lesquelles nous travaillons, en particulier les enfants », a déclaré Marc Kielburger.

Au Canada, UNIS ne disposera plus de personnel. L’organisme met également fin aux Journée UNIS, ces événements auxquels ont notamment participé la mère et le frère de Justin Trudeau, Margaret et Alexandre [Sacha], et pour lesquels ils ont été rémunérés des centaines de milliers de dollars.

L’organisation avait obtenu un contrat de gestion d’un programme de bourses de bénévolat étudiant dont la facture aurait pu s’élever à 912 millions de dollars, mais s’en était retirée en raison de la controverse qui a éclaté au sujet de sa proximité avec les familles de Justin Trudeau et de l’ex-ministre des Finances, Bill Morneau.