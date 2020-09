PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE

Le syndicat des Travailleurs et Travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) a déposé une plainte, jeudi, à la Commission des droits de la personne, au nom de ses 458 travailleurs employés dans 13 serres appartenant à différentes entreprises comme Sagami-Savoura, les Serres Demers (notre photo) et Hydroserre Mirabel.