Rentrée à Montréal: l’«autre réalité» qui attend les élèves

C’est jour de rentrée dans plusieurs écoles de la grande région de Montréal. Le moment était attendu avec un mélange d’excitation et d’appréhension, mais beaucoup conviennent que pour le bien-être des élèves et de leurs parents, il est temps, après cinq mois, que l’école rouvre ses portes. Que la vie des écoliers ressemble le plus possible à celle d’« avant », c’est l’objectif du directeur de l’école primaire Saint-Marc, à Montréal. Aperçu de ce qui attend les élèves en cette première journée de classe.