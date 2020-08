PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE

Une centaine de manifestants se sont rassemblés le samedi 8 août devant les bureaux d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à Montréal, pour réclamer la réunification des couples et des familles séparés par la lenteur des démarches d’immigration rendues encore plus complexes par la pandémie de COVID-19.