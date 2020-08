«L’obésité, c’est une maladie»

Fini le temps où les personnes aux prises avec l’obésité recevaient comme principal traitement la recommandation suivante : « bougez plus et mangez mieux ». De nouvelles lignes directrices publiées mardi visent à modifier le traitement réservé aux personnes obèses au pays et à éliminer les préjugés dont elles sont victimes. L’objectif ultime : que l’obésité soit reconnue comme une maladie en bonne et due forme.