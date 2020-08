Jenny Davidson et Marie-Pier Fauteux ont tenu à organiser cet événement afin de rendre hommage à leur amie Delphine Langevin.

Plus d’une centaine de personnes ont pédalé samedi matin pour rendre hommage à Delphine Langevin, la jeune Sherbrookoise qui a tragiquement perdu la vie aux suites d’un accident de vélo, survenu le 24 juillet en Gaspésie.

« On tenait à compléter symboliquement les 1448 kilomètres restants de son tour de la Gaspésie, car peu importe les folies qu’elle faisait, Delphine y allait à 100 %. Que ce soit en pleurant, en souriant ou en sacrant, elle finissait toujours ce qu’elle entreprenait », raconte Jenny Davidson, une amie de l’athlète du Vert & Or.

« On le fait pour elle. C’était une personne intense et authentique qui profitait pleinement de la vie. On tient d’ailleurs à faire cela davantage dans nos vies respectives », ajoute tristement la jeune femme.

