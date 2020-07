Stéphane Laporte Chronique

On ne saura jamais pourquoi

On vit sa vie, avec son lot de joies, de peines, de douceurs et de désagréments. On se bat et on débat. On suit notre horaire. On rebondit du boulot aux amis. De la solitude à l’amour. Qu’on soit heureux, triste ou neutre, on continue. Toujours, on continue. En traînant son petit soi. Son petit moi. Ça va ? Ça va.