(Ottawa) Le gouvernement fédéral a conclu mardi une entente de principe qui touche 10 000 employés affiliés à l’Alliance de la Fonction publique du Canada, a annoncé le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

La Presse canadienne

L’entente d’une durée de trois ans s’applique aux employés du groupe Services techniques de partout au pays. Il s’agit notamment de personnel de soutien technique et scientifique, d’inspecteurs, de techniciens, de dessinateurs, d’illustrateurs et de photographes.

Selon les renseignements révélés par Ottawa, les employés se verraient offrir « des augmentations économiques générales et propres au groupe » de 6,64 %.

L’entente prévoit des dispositions relatives au congé pour les aidants naturels, au congé parental prolongé et au congé pour violence familiale d’un maximum de 10 jours, précise le communiqué publié en début de soirée.

« Cette entente de principe démontre une fois de plus la détermination de notre gouvernement à conclure des ententes qui tiennent compte des réalités économique et fiscale actuelles, qui sont équitables pour les employés et raisonnables pour les Canadiennes et Canadiens », a écrit Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada.

Si l’entente de principe est ratifiée, le gouvernement du Canada affirme qu’il se sera entendu avec 60 % de ses employés lors de cette ronde de négociation.