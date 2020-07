En pleine pandémie, l’enquêteur Baptiste Bombardier et sa partenaire Angele Jones ont un meurtre sur les bras. Le crime est survenu pendant une vidéoconférence à laquelle assistaient sept personnes, en plus de la victime, qui gît au sol dans une mare de sang dans son chic appartement du Mile-Ex. Qui est la victime ? Et pourquoi l’a-t-on tuée ? Suite de notre polar estival rédigé à vingt-huit mains.

Yves Boisvert

La Presse

Pendant que les policiers patrouillaient dans les rues des environs pour trouver le suspect, les enquêteurs tentaient d’identifier le sportif, dont le cadavre se vidait de son sang sur le plancher de béton luisant de sa cuisine. Bombardier pensa avec une sorte de satisfaction que les vieilles lois de la physique newtonienne s’appliquaient même ici, dans ce qu’on appelait pompeusement le « quartier de l’intelligence artificielle ». L’arrivée de cette nouvelle faune avait fait quintupler la valeur de son duplex, mais elle avait tué l’esprit du Mile-Ex, et Bombardier exécrait ces gens en lycra qui le toisaient, n’attendant que le moment de le dévorer, comme tous les autres vieux. Il avait l’impression d’avoir déménagé sans changer d’adresse.

La sergente-détective Jones, elle, voyait la mare de sang s’approcher de la roue arrière du vélo du macchabée, un Argon 18 tout juste sorti de l’atelier. Comme pour sauver un noyé, elle sauta et alla soulever le véhicule. Le peu d’effort qu’elle y mit accrut encore son excitation athlétique. « Ça m’en prend un », marmonna-t-elle.

On eut tôt fait d’identifier la victime, René Dupont, un prénom étonnant pour un jeune homme de 32 ans, sauf si l’on savait que ses parents s’étaient connus dans un congrès du Parti québécois et qu’il était né le lendemain de la mort du Grand Homme.

Dupont, docteur en informatique comme il ne manquait pas de le rappeler dans chacun de ses courriels signés d’un « Ph. D. » en gras, travaillait chez Elephant AI, une prestigieuse boîte d’intelligence artificielle où personne, y compris les employés, ne semblait comprendre ce qui s’y passait vraiment, mais où les gouvernements ne cessaient d’injecter des millions, précisément pour cette raison.

À son sujet, il n’y avait pas grand-chose à signaler. Ni casier judiciaire, ni dettes, ni liaison douteuse.

« Cal-vaire ! dit Jones en détachant bien les syllabes.

– Quoi ? demanda BB.

– Tu devrais voir ses segments Strava !

– Ses quoi ?

La policière expliqua en soupirant à son archaïque collègue le concept des « segments » enregistrés par GPS que publient les cyclistes sur ce réseau social pour documenter leurs sorties et s’en vanter.

– Calvaire, mets-en. Si vous passiez moins de temps à montrer ce que vous faites, pis plus à le faire, ça irait pas mal mieux dans’ société.

– Tu portes bien ton nom, Bombardier, t’es comme la compagnie : tu coûtes cher au contribuable pis ta valeur diminue à vue d’œil. »

Le vieux flic fit semblant de la trouver bonne, mais oh ! que la flèche le toucha en plein cœur. Il y laisserait sa peau s’il le fallait, mais il allait prouver qu’il était le meilleur.

L’examen minutieux du grand loft révéla un manque total d’originalité dans la décoration, une impressionnante collection d’ouvrages pour la plupart indéchiffrables portant sur le « deep learning », les algorithmes, l’informatique quantique, l’entraînement à bicyclette, mais aussi sur les chats et, jamais ouverts, des dizaines d’ouvrages de poètes québécois que ses parents s’obstinaient encore à lui offrir.

À l’intérieur de cette bibliothèque murale, blotti derrière un exemplaire annoté de Sequential and Parallel Algorithms and Data Structures, Bombardier aperçut deux yeux verts paniqués.

C’était Yoshua, le chat du défunt. BB réussit à le capturer et à le calmer.

« Si les chats pouvaient témoigner à la cour, on gagnerait toutes nos causes, Jones. »

Elle n’écoutait pas. Elle était en train de se faire résumer les interrogatoires sommaires de chacun des cinq participants Zoom — on trouverait bien les deux fuyards.

Ceux qui avaient vu quelque chose n’avaient pas vu grand-chose. La tête de Dupont qui disparaît dans un grand fracas. Des gouttelettes de sang pulvérisées. Puis une main gantée tenant une arme est apparue brièvement sur l’écran et un deuxième coup a retenti. Après quoi, c’est la face de Bombardier qui est apparue dans la vidéoconférence.

« C’est tous des gens qui travaillent chez Elephant AI, j’imagine ? demanda BB en flattant Yoshua d’une main et en le retenant solidement de l’autre, jouant de ses bras une sorte de good cop-bad cop avec le félin pour le convaincre de s’abandonner.

– Justement, non, répondit Jones. C’est un groupe d’amis qui se réunit une fois par mois depuis 2012. Tu sais comment ils se sont connus ?

– Étonne-moi : en montant Camillien-Houde à pied à côté de leur bicycle ? En changeant un flat à côté du même nid-de-poule ? À la Maison de l’algorithme ?

– Ils étaient tous membres du même jury au procès de Bob « Big » Bigras. Ça te dit de quoi, j’suppose...

– Oh, sacrament… »

Abandonnant le massage psychologique du chat, BB lança la pauvre bête plus loin, et celle-ci atterrit dans la flaque de sang qui commençait à coaguler. Le policier la regardait du coin de l’œil pour s’assurer qu’elle retombe sur ses pattes, ce qui fut le cas, et il s’en réjouit, pas tant parce que cela épargnerait le superbe pelage gris du chat, mais parce que les choses qui arrivaient « comme prévu », ou « comme avant », bref tout ce qui ne changeait pas le rassurait.

Il se rappelait évidemment ce procès rocambolesque. Il se souvenait aussi très bien de ce jeune étudiant brillant que les autres membres du jury avaient choisi comme président, et dont le corps, huit ans plus tard, gisait à ses pieds, un chat miaulant aux pattes rouges couché sur son dos.

À suivre demain : « L'opération Julep » par Chantal Guy

Le meurtre réinventé — Chapitre 1

Stéphane Laporte

Collaboration spéciale

Jour 20 du Grand Confinement. La ville n’a jamais été aussi tranquille. Il ne se passe rien. Rien. Pas de bouchon. Pas de champagne. Pas de party. Pas de hockey. Pas de cinéma. Pas même de crime. Il est 18 h, Baptiste Bombardier fait sa marche de santé, dans le Mile-Ex. Essoufflé, il se met à tousser. Un joggeur le croise : « Heille, le vieux ! Tu regardes pas les nouvelles ! ? Retourne chez vous, sinon, j’vais appeler la police. »

Bombardier sort son insigne de policier : « C’est moi, la police ! » Le joggeur se remet à courir. Très vite. L’enquêteur Bombardier, BB pour les intimes, se remet à tousser. Non, ce n’est pas la COVID-19. Ça fait 25 ans qu’il tousse de façon chronique. Depuis la mauvaise grippe de 1995. Vous ne vous en souvenez pas ? Lui, si. Faut dire qu’il a arrêté de fumer le mois dernier.

Il va avoir 70 ans en septembre. Ça fait 15 ans que ses confrères lui disent de prendre sa retraite. Il ne veut rien savoir. Il leur répond : « Si Michel Côté est assez jeune pour jouer dans De père en flic 2, 3 et 4, je suis assez jeune pour être policier. » Côté est né la même année que lui. D’ailleurs, il lui ressemble un peu. Beaucoup, selon sa femme.

Bombardier en a plein le masque, de tout cet âgisme. Surtout que c’est pire que jamais. Depuis la fin de mars, son supérieur l’a assigné à faire du travail de bureau, à la maison. Parce qu’il est une personne à risque. Voyons donc ! C’est Montréal qui est à risque quand il n’est pas sur le terrain. Bombardier est le Wayne Gretzky des enquêteurs. Plus d’une centaine de crimes résolus. Le Sherlock Holmes du District 35.

C’est le temps de faire demi-tour et de retourner au bercail. Tout est toujours aussi calme. BB s’ennuie. La planète aussi. Soudain, BANG ! C’est quoi ça ? Un coup de feu ? Ça semble provenir de la maison blanche du coin. Bombardier se met à courir. BANG ! Encore. C’est bien de là que ça vient. Du rez-de-chaussée. Il appelle au poste pour demander du renfort. On le prie d’attendre l’arrivée de la patrouille, dehors, sagement. Me semble…

L’enquêteur est devant la porte. Il regrette d’avoir laissé son arme à la maison. Pour une fois qu’il est sur la scène du crime pendant qu’il est en train de se produire. Ah pis, fuck ! Il brise un carreau, déverrouille la porte et entre dans le loft. Ça fait trop longtemps qu’il ne se passe rien. Ce soir, Bombardier se déconfine. Arrivera ce qui arrivera. Il traverse le logement en longeant les murs. Il entend des gens crier d’effroi. Ça gueule et ça braille. Ils ont l’air nombreux. C’est vrai que les rassemblements sont dangereux. Ça vient de la pièce du fond. Celle qui donne sur le balcon arrière. Notre aîné s’y précipite. Il n’y a personne. Ah, si... Un homme gît au sol, devant son bureau. Les cheveux un peu longs, habillé en mou, mais du mou chic. Dans la trentaine. Élancé. Le physique d’un gars qui fait du vélo et qui mange bio. Bombardier prend son pouls. Mort. Deux balles dans la tête. La technique de réanimation ne sera pas nécessaire.

Ça crie encore plus fort. Les voix proviennent de l’ordinateur. Sur l’écran, il y a un Zoom, en direct, réunissant sept personnes, chacune dans son carré. L’enquêteur se lève, il voit son visage apparaître dans le huitième carré. La femme dans la première fenêtre se met à hurler : « C’est l’assassin ! C’est l’assassin ! » BB rétorque, en montrant son insigne : « C’est pas l’assassin, c’est la police ! » Au même moment, deux personnes quittent la rencontre. Le bientôt septuagénaire pointe tout le monde : « On ne s’en va pas ! On reste là ! Vous êtes les témoins dans cette affaire. Qu’avez-vous vu ? »

Le gars du cinquième carré répond en premier : « Moi, j’ai rien vu. Parce que moi, durant un Zoom, je passe mon temps à me regarder moi-même, dans l’image. Voir si j’suis correct. J’ai entendu un coup de fusil. J’ai détourné les yeux, et c’est là que j’ai vu que René était pus là. »

La femme du premier carré enchaîne : « Moi non plus, j’ai rien vu, parce que moi, ma configuration de Zoom, c’est la personne qui parle qui devient en gros, les autres sont plus petites autour. Pis comme René n’était pas en train de parler, c’est pas lui qui était en gros. Mais quand ç'a fait BANG, là, y’est devenu en gros, mais y’était pus là. » Bombardier demande : « Personne d’entre vous n’a vu l’assassin ? » Toutes les fenêtres font signe que non.

Au même moment, on entend du bruit à l’autre bout de la maison : « Police ! Personne ne bouge ! Couchez-vous au sol ! » L’enquêteur lève les yeux au ciel, puis s’adresse aux témoins : « C’est ma gang. Attendez-moi deux minutes. Va falloir prendre vos noms. » Il s’approche du corridor, en toussant dans son coude : « Heu ! Heu ! C’est moi, Bombardier. La place est clean. Y’a pu de danger, les boys ! »

L’agente Angele Jones hoche la tête :

« Mettez vos lunettes, j’suis pas un boy. Inspecteur Bombardier, on vous avait dit de nous attendre devant la maison.

– J’avais compris dedans.

– C’est sûr qu’à votre âge, on comprend pas toujours comme il le faut.

– C’est pas bien de faire des remarques sur mon intégrité physique.

– En tant que femme noire dans la police, vous ne me ferez pas brailler.

– Suis-moi, ça s’est passé dans la pièce du fond.

– C’est quoi les voix qu’on entend ?

– Du monde dans son ordi.

– Y sont là depuis le début ? »

BB coupe le micro du Mac et poursuit :

« Ils étaient en vidéoconférence avec la victime au moment du crime.

– On peut dire qu’ils ont l’alibi parfait.

– Pas si vite, Jones, y’en a deux qui ont quitté la réunion quand j’ai dit que j’étais une police.

– Suffit de trouver l’invitation Zoom dans la boîte de courriels. On va les retracer, ce sera pas long.

– Parfait, mais faudrait pas oublier de s’occuper du corps.

– Vous avez ben raison. C’est fou comment on fait toujours passer le monde virtuel, en premier. »

Qui a tué le confiné ?

Pourquoi ?

Quelles sont les sept personnes à l’avoir vu pour la dernière fois ?

Une seule certitude : selon l’analyse du médecin légiste, l’assassin était à plus de deux mètres de la victime lorsqu’il a appuyé sur la détente.

Un tueur respectueux des règles de la Santé publique, c’est déjà ça.