La canicule qui sévit sur le sud du Québec devrait se poursuivre jusqu’à samedi. Le sommet de cette vague de chaleur pourrait être atteint vendredi avec un mercure au-dessus des 35 °C.

Véronique Lauzon

La Presse

Le sud du Québec et une grande partie de l’Ontario sont touchés par une masse d’air chaud et humide qui persistera au cours des prochains jours, selon Environnement Canada. Jeudi à Montréal, les températures ont dépassé les 33 degrés le jour, avec un facteur humidex de plus de 40. Toujours selon Environnement Canada, il pourrait faire encore plus chaud vendredi puisque le mercure pourrait atteindre 36 °C.

Ces conditions sont propices à la formation d’orages violents pouvant produire d’importantes rafales, des pluies torrentielles et de la grosse grêle. Des veilles d’orages violents ont d’ailleurs été émises jeudi dans plusieurs régions du Québec et ça pourrait être à nouveau le cas au cours des prochains jours. Les plaisanciers doivent particulièrement porter attention à ce phénomène météorologique.

Pour aider les Montréalais à passer à travers cette séquence de chaleur accablante, des arrondissements ont mis en place des mesures comme une prolongation des horaires des piscines extérieures et des jeux d’eau. Sur Le Plateau-Mont-Royal, les jeux d’eau sont ouverts 24 heures sur 24, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Pendant les périodes de canicule, la Ville avertit les baigneurs qu’ils devront sans doute « faire la file afin d’accéder à la piscine » et qu’ils pourraient se voir imposer une limite de temps d’accès pour que d’autres puissent aussi bénéficier des installations.

Les plages sont bien entendu très populaires. La Plage urbaine de Verdun, qui donne accès au fleuve Saint-Laurent, est actuellement fermée en raison de la qualité de l’eau. « L’arrondissement fait preuve d’une grande prudence quant à la qualité de l’eau, afin d’assurer la sécurité et la santé des baigneurs », peut-on lire sur le site de la Ville. Il s’agit quand même d’une exception. Bien des plages sont ouvertes dans le Grand Montréal, dont celles du Bois-de-l’Île-Bizard, Cap–Saint-Jacques et du Récréoparc.

À certains endroits, comme la plage Jean-Doré au parc Jean-Drapeau, il est recommandé d’acheter son billet en ligne puisque la capacité d’accueil a été « grandement réduite pour respecter les normes de la Santé publique ». À la plage de Saint-Zotique dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, où il est aussi possible d’acheter des billets en ligne, il reste des centaines de billets disponibles pour les prochains jours.

Quelques lieux publics climatisés sont aussi à la disposition des Montréalais, dont des bibliothèques et des centres communautaires. Une carte interactive permet aux citoyens d’identifier les endroits où ils peuvent se rafraîchir.

Selon les plus récentes prévisions d’Environnement Canada, le Québec connaîtra à nouveau d’autres journées particulièrement chaudes au milieu de la semaine prochaine.