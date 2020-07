Bébé atteint d’une maladie rare: course pour amasser 2,8 millions

Les parents d’un bébé de 8 mois vivent une course contre la montre avant qu’une rare maladie dégénérative fasse des dommages irréparables sur le petit corps de leur fils. Pour y parvenir, ils doivent amasser 2,8 millions pour acheter le médicament le plus cher du monde, qui doit lui être administré le plus rapidement possible.