Un groupe de députés a visité les installations des Forces armées canadiennes à Laval lundi afin de remercier les militaires pour l’aide apportée dans les CHSLD pendant la pandémie.

Vincent Larouche

La Presse

L’initiative venait du député de Vachon, Ian Lafrenière, adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique et lui-même réserviste au sein de l’armée.

« On voulait, comme représentants des Québécois, souligner l’excellent travail des Forces », a-t-il dit lors de son passage au manège militaire, près de l’autoroute 15. M. Lafrenière était entouré de collègues de la Coalition avenir Québec et du Parti libéral, ainsi que du député indépendant de Chomedey, Guy Ouellette.

« Au nom de tous les citoyens du Québec, on vous dit merci », a lancé Ian Lafrenière devant une rangée de soldats au garde-à-vous, espacés de deux mètres.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

« Vous avez sauvé des vies », a renchéri le député de Bourget, Richard Campeau.

« Vous avez aussi contribué à redonner une dignité aux gens », a-t-il ajouté.

Proche du cœur

Le brigadier-général Gervais Carpentier, commandant de la Force opérationnelle interarmées Est, s’est dit très fier du travail des troupes qui sont venues épauler le personnel soignant dans les CHSLD. Il a souligné que les militaires travaillent souvent dans l’ombre, ou à l’étranger, mais que cette mission les avait mis en contact étroit avec la population du Québec, dans un rôle qui demandait beaucoup d’empathie.

« Je pense que ç’a permis de faire découvrir un autre aspect des Forces armées canadiennes », dit-il.

« On est bien fiers. C’est notre mandat de protéger les Canadiens et les Canadiennes, et quand on le fait chez nous, c’est toujours plus proche de notre cœur », a-t-il déclaré.