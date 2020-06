Mort d’une famille en motomarine

« C’est toujours la machine qui gagne »

Avec un soleil de plomb, un mercure dépassant les 30 oC et un début de déconfinement, les plans d’eau ont rarement été aussi attrayants qu’en ce premier week-end d’été. D’un bout à l’autre du Québec, fleuve, rivières et lacs étaient bondés de Québécois avides de liberté. Or, le drame qui a tué une famille sur le fleuve Saint-Laurent, samedi, est venu rappeler que les sports nautiques ne se pratiquent pas sans risques.