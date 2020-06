(Montréal) Un avertissement de chaleur transmis jeudi matin par Environnement Canada est en vigueur dans plusieurs régions du sud-ouest et du centre du Québec.

La Presse canadienne

Des températures maximales d’entre 30 et 35 degrés Celsius sont prévues de jeudi à dimanche. De plus, la combinaison des températures élevées et de l’humidité va créer un facteur humidex de près de 38, en particulier dans les zones fortement urbanisées.

L’agence fédérale prévient que lors d’une chaleur aussi forte que celle qui est annoncée, l’état de santé de certaines personnes peut se détériorer rapidement.

Les autorités recommandent de boire beaucoup d’eau et d’éviter de consommer des boissons alcoolisées, de fréquenter autant que possible les lieux climatisés ou frais, de rafraîchir sa peau souventes fois avec une serviette mouillée, de réduire les efforts physiques et de porter des vêtements légers.

L’avertissement de chaleur a notamment été émis pour les secteurs de Montréal, des Laurentides et de Lanaudière, de l’Estrie, des Bois-Francs, de la Mauricie et la région de Québec.

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie seront aussi affectés par la chaleur et l’humidité, de Rivière-du-Loup jusqu’à Gaspé, de même que la région de la baie des Chaleurs, mais dans ces régions, le temps plus frais sera de retour samedi et elles ne font pas l’objet d’un avertissement de chaleur.

Un bulletin météorologique spécial sans avertissement de chaleur est aussi en vigueur pour quatre jours pour l’Abitibi-Témiscamingue, la Haute-Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean ; les températures seront un peu moins chaudes.

Aucune alerte n’est en vigueur dans les régions de l’Outaouais et de la Côte-Nord. Celle qui avait été émise mardi soir pour la Beauce a été retirée.