COVID-19: 27 morts de plus au Québec

Le gouvernement a annoncé 27 nouveaux décès attribuables à la COVID-19 dans la province, dont 13 sont survenus avant le 6 juin.

Nicolas Bérubé

La Presse

Au total, on recense 128 nouveaux cas d’infection dans la province. Cela porte à 53 952 le nombre de personnes infectées au Québec depuis le début de la pandémie.

Au Québec, 5222 personnes ont perdu la vie en raison de la maladie jusqu’ici.

Le nombre de lits d’hôpitaux occupés par des patients infectés a diminué de 19 et se chiffrait dimanche à 769.

De ce nombre, 85 patients se trouvaient aux soins intensifs, en baisse de 19 par rapport aux données annoncées samedi par le gouvernement.

On apprend en outre que seulement 8884 prélèvements ont été effectués vendredi dernier – le 12 juin –, loin de l’objectif des 14 000 tests souhaités par le gouvernement. Quant au nombre d’analyses réalisées ce même jour, il s’élève à 9168.

On compte 72 nouveaux cas dans l’île de Montréal, pour un total de 26 688. On en dénombre désormais 5670 à Laval et 7582 en Montérégie.

Le nombre de personnes rétablies s’élève à 21 742.

Par ailleurs, la Ville de Montréal a renouvelé l’état d’urgence sur son territoire qu'au vendredi 19 juin.



Réouverture des restaurants

Les salles à manger des restaurants pourront recommencer à recevoir des clients lundi, mais ces établissements devront respecter des consignes sanitaires strictes et des protocoles élaborés par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Pour la grande région de Montréal, cette réouverture se fera une semaine plus tard, soit le 22 juin.

Le rituel d’une visite au restaurant sera passablement modifié : il faudra se désinfecter les mains avant d’entrer ou les laver dans un lavabo, les tables devront être à une distance de 2 mètres les unes des autres et les clients ne pourront pas manipuler des objets qui pourraient contaminer éventuellement d’autres personnes, comme des menus, ou encore des salières ou poivrières.

Les tables, chaises ou banquettes devront aussi être décontaminées avant l’arrivée des prochains clients.

La CNESST suggère aussi aux employeurs de mettre à la disposition des employés de l’équipement de protection, dont un masque ou un couvre-visage, des lunettes de protection, une visière et des gants.

Il est à noter que les bars qui n’offrent pas de service de restauration ne sont pas visés par cette réouverture et demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre.

C'est par ailleurs ce lundi que s'amorcent les formations accélérées aux préposés aux bénéficiaires annoncées par Québec. Le gouvernement cherche à combler quelque 10 000 postes dans le réseau de la santé. D’une durée de 375 heures, soit environ trois mois à temps plein, le programme offrira une « qualification provisoire » de deux ans aux nouveaux préposés, qui seront ensuite encouragés à finaliser un diplôme d’études professionnelles (DEP).

Les personnes admises au programme seront payées le temps de la formation et obtiendront un emploi ensuite. L'objectif visé est que ces travailleurs soient disponibles pour venir en renfort au réseau dès la mi-septembre. Plus de 70 000 candidatures avaient été déposées au cours de la seule première journée d'inscriptions.

Au Canada

L’Agence de la santé publique du Canada a indiqué samedi que les laboratoires canadiens avaient effectué jusqu’à présent 2,11 millions de tests de dépistage de la COVID-19. Au cours de la dernière semaine, ils ont testé en moyenne 33 000 personnes par jour, et 2 % d’entre elles ont reçu un test positif.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 98 733 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du Canada. La COVID-19 a provoqué la mort de 8146 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux : 53 952 cas au Québec, dont 5222 décès ; 32 189 cas en Ontario, dont 2519 décès ; 7383 cas en Alberta, dont 150 décès ; 2709 cas en Colombie-Britannique, dont 168 décès ; 1061 cas en Nouvelle-Écosse, dont 62 décès ; 664 cas en Saskatchewan, dont 13 décès ; 301 cas au Manitoba, dont 7 décès ; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont 3 décès ; 157 cas au Nouveau-Brunswick, dont 2 décès ; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris ; 11 cas au Yukon, tous guéris ; 5 cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris ; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

– Avec La Presse canadienne