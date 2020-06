Saisie d'armes et d'argent à Montréal: des fêtards trahis par une vidéo publiée sur Snapchat

Six individus, qui voulaient impressionner leurs abonnés en exhibant fièrement des armes de poing et des milliers de dollars en billets verts sur une vidéo rap diffusée sur Snapchat mercredi soir, ont plutôt attiré l’attention de la police qui a débarqué en force et mis fin à la fête quelques heures plus tard.