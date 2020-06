La baleine venue visiter Montréal avant d'y mourir a probablement été heurtée par un bateau, selon le médecin vétérinaire qui procède à son autopsie.

Stéphane Lair, directeur du Centre québécois sur la santé des animaux sauvages (CQSAS), a affirmé en point de presse que le rorqual - une femelle - portait des traces de collision.

« L'animal présentait des signes de traumatisme possible, il y avait présence d'hématomes, d'hémorragies, qui suggèrent fortement que l'animal a été frappé par un bateau », a-t-il dit mercredi en milieu de journée, ajoutant qu'il était toutefois « trop tôt pour confirmer cette hypothèse ».

D'autres analyses devront être effectuées en laboratoire et un rapport final devrait être publié cet été.

Le docteur Lair et son équipe de sept spécialistes en médecine vétérinaire de l’Université de Montréal en profiteront pour faire un bilan de santé complet de l'animal, dans l'espoir de découvrir pourquoi il a remonté le Saint-Laurent en s'éloignant autant de son habitat naturel. Ils ont déjà conclu qu'il s'agissait d'un animal bien en chair, qui s'alimentait donc normalement.

« On peut penser que dans le cas qui nous concerne, c'est un jeune animal qui explorait », a dit le Dr Lair. Certains ont suggéré qu'il pourchassait peut-être une proie, mais l'estomac de la baleine était vide, a-t-il ajouté.

Robert Michaud, du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), a affirmé que même si cette histoire se terminait mal, il ne regrettait pas la stratégie adoptée pour gérer la présence de la baleine devant Montréal.

« Le mieux qu'on pouvait faire pour qu'il retourne à son habitat, c'est de lui offrir un séjour sécuritaire, a-t-il dit au cours du même point de presse. Malheureusement on a perdu le contact dimanche matin dernier. Il y a eu beaucoup d'efforts pour la retrouver. »

La population de rorqual à bosse est en augmentation, rappelle Stéphane Lair. « Plus il y a d’animaux, plus ces comportements d’exploration sont monnaie courante. Les gens ont de la difficulté à ne pas s’attacher aux animaux et je peux comprendre leur émotivité, mais dites-vous que c’est un signe que cette espèce va bien. »

Un défi de taille

Le rorqual a été remorqué à Ste-Anne-de-Sorel, après avoir été retrouvé mort près de Varennes mardi. La nécropsie, l’équivalent d’une autopsie pour animaux, a débuté mercredi matin. L’équipe du Dr Stéphane Lair était sur place aux alentours de 6 h. Quelques curieux sont venus assister à l’opération.

Vers 8 h 30, le groupe d'experts s'affairait à dépecer l'immense carcasse, mettant de côté certains morceaux de chair pour analyses. On sait désormais qu'il s'agit d'une femelle. Elle mesure 10,2 mètres et pèse environ 17,2 tonnes.

« Dans le cadre de la nécropsie d’une baleine, on a souvent recours à des pelles mécaniques pour tasser des morceaux de chair, par exemple, dû à la taille de l’animal », explique Marie-Ève Muller, du GREMM.

L’examen post-mortem consiste en une dissection complète de la carcasse. Après avoir enlevé la peau et les muscles, on aura accès à l’ossature et aux organes internes de l’animal. « Ça nous permettra de mettre en évidence certaines lésions qui pourraient expliquer la mort du cétacé », poursuivait le Dr Lair tôt mercredi matin. Ensuite, on effectuera des prélèvements pour analyses supplémentaires. Les résultats seront disponibles dans un ou deux mois. « Ces informations vont nous permettre de raconter aux gens l’histoire de la baleine », précise le Dr Lair.

Le lieu de la nécropsie sera nettoyé une fois l’opération terminée. La carcasse du mammifère marin sera ensuite envoyée dans un site d’enfouissement.