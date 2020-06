Un millier de Trifluviens marchent contre le racisme

Belge d’origine congolaise, Anne-Madeleine Kabasela confie avec émotion que pour une fois elle est « contente de faire partie d’une minorité ». Ils sont environ un millier de Trifluviens – d’origines et d’adoptions – à être venus marcher à ses côtés, samedi après-midi, solidaires, bravant les avertissements d’orages violents et la menace sourde de la contagion, pour dire non au racisme et pour signifier leur indignation face à la mort par asphyxie d’un Afro-Américain, George Floyd, sous le genou d’un policier, le 25 mai dernier au Minnesota.