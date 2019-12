Du grésil et de la pluie verglaçante tombent sur le sud du Québec depuis ce matin, compliquant les déplacements et entraînant de nombreuses annulations de vols à l’aéroport Montréal-Trudeau.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Des précipitations étaient annoncées pour lundi et mardi, mais les météorologues ne savaient pas si elles tomberaient en état liquide ou solide.

Pour l’instant, dans la grande région de Montréal, « on attend jusqu’à 5 millimètres de verglas […] aujourd’hui dans un mélange de grésil et de pluie verglaçante », a indiqué Environnement Canada. « Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. »

Environ 90 vols ont été annulés à l’Aéroport international Montréal-Trudeau, notamment plusieurs liaisons avec Toronto et d’autres villes canadiennes.

> Consultez la liste des départs et des arrivées à l’aéroport international Montréal-Trudeau

La porte-parole de l’administration aéroportuaire, Marie-Claude Desgagnés, relève également « un certain ralentissement » des opérations en raison du dégivrage des appareils.

À l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, seulement quatre vols étaient identifiés comme annulés tôt en matinée.

La piste cyclable du nouveau pont Champlain a été fermée pour deux jours en raison de la météo. Elle a été inaugurée il y a une semaine.

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a conseillé à la population touchée par les intempéries de rester en sécurité.

Bordée de neige

Ailleurs au Québec, notamment à Québec, c’est de la neige qui tombait du ciel lundi matin.

Plus tard en journée, la grande région de Montréal rentrera dans le rang et recevra elle aussi une importante bordée de neige. Celle-ci « persistera jusqu’à mardi soir » avec une « accumulation rapide de neige », indique Environnement Canada, pour le plus grand bonheur des amateurs de sports d’hiver.

« On prévoit des accumulations totales de neige de 15 à 25 centimètres de lundi après-midi jusqu’à mardi soir », continue l’agence fédérale. « De plus, les vents modérés à forts du secteur est pourraient réduire la visibilité par moments dans la poudrerie, surtout dans les secteurs exposés. »

- Avec La Presse canadienne et Jean-Thomas Léveillé, La Presse