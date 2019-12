La pluie verglaçante devrait débuter jeudi après-midi sur le Témiscamingue avant d’atteindre l’Abitibi, l’Outaouais, les Basses-Laurentides, le Grand Montréal et la Montérégie jeudi soir ou pendant la nuit.

(Montréal) Des avertissements de pluie verglaçante sont en vigueur dans plusieurs régions du Québec.

La Presse canadienne

Des épisodes de pluie ou de bruine verglaçante sont prévus dès jeudi après-midi sur les régions du nord et se déplaceront vers le centre de la province jusqu’à vendredi en fin de journée, ce qui rendra la circulation routière difficile à plusieurs endroits au Québec.

« On s’attend à une quantité d’environ deux millimètres dans l’ensemble des régions au sud du fleuve, et un peu plus au nord du fleuve », a indiqué la météorologue d’Environnement Canada Annabelle Filion.

« Ce n’est pas très significatif. Par contre, comme la plupart des régions n’auront pas reçu de neige avant la pluie, les routes pourraient être glacées », a ajouté la météorologue en entrevue avec La Presse canadienne.

Selon le ministère des Transports, ces conditions pourraient compliquer les déplacements sur les principaux axes routiers québécois.

« Les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier afin d’appliquer les produits fondants ou abrasifs nécessaires », a prévenu le ministère dans un communiqué.

Le ministère a tenu à préciser que « les opérations d’entretien du réseau routier seront adaptées en fonction de la nature et de l’intensité des précipitations » et qu’une « surveillance accrue du réseau routier sera effectuée ».

La pluie verglaçante devrait débuter jeudi après-midi sur le Témiscamingue avant d’atteindre l’Abitibi, l’Outaouais, les Basses-Laurentides, le Grand Montréal et la Montérégie jeudi soir ou pendant la nuit. Les précipitations devraient se changer en averses de pluie vendredi matin ou tôt en après-midi sur ces secteurs.