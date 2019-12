SNC-Lavalin était prête à tout pour des contrats

Voyages, prostituées, jet privé et non pas un, mais deux yachts de luxe : la preuve amassée contre SNC-Lavalin, qui a plaidé coupable de fraude mercredi, démontre jusqu’où l’ancienne direction était prête à aller pour gâter le fils du dictateur Mouammar Kadhafi et obtenir des contrats en Libye.