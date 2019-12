Nadielle Kutlu

Las Palmas de Gran Canaria, Espagne (îles Canaries)

Vol aller-retour Montréal-Las Palmas de Gran Canaria

696 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Lisbonne)

Du 25 au 31 mai

Avec Tap Air Portugal

PHOTO CHARLES CROWELL, ARCHIVES BLOOMBERG Dubaï

Dubaï, Émirats arabes unis

Vol aller-retour Montréal-Dubaï

782 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Amman)

Du 30 janvier au 13 février

Avec Royal Jordanian

PHOTO GETTY IMAGES San Juan, Porto Rico

San Juan, Porto Rico

Vol aller-retour Montréal-San Juan

506 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Miami à l’aller et à Philadelphie au retour)

Du 21 au 27 janvier

Avec American Airlines

PHOTO FOURNIE PAR LA VILLE DE NASHVILLE Nashville

Nashville, Tennessee

Vol aller-retour Montréal-Nashville

259 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Charlotte à l’aller et à New York au retour)

Du 1er au 11 février

PHOTO FOURNIE PAR PARADISUS RIO DE ORO RESORT AND SPA Le Paradisus Rio de Oro Resort and Spa

Holguin, Cuba

Paradisus Rio de Oro Resort and Spa (5 étoiles)

Suite junior dans un hôtel luxueux pour adultes seulement, face à la mer. Huit restaurants, huit bars, deux piscines.

1765 $ par personne, taxes et frais inclus

Du 30 décembre au 6 janvier

Avec Sunwing

PHOTO FOURNIE PAR RIU PALACE CABO SAN LUCAS Le Riu Palace Cabo San Lucas

Los Cabos, Mexique

Riu Palace Cabo San Lucas (5 étoiles)

Suite junior dans un hôtel décontracté avec vue panoramique. Six piscines, six restaurants, six bars. Miniclub.

1755 $ par personne, taxes et frais inclus

Du 23 au 30 janvier

Avec Sunwing

PHOTO FOURNIE PAR L’HÔTEL ET SPA MONT-GABRIEL L’Hôtel et Spa Mont-Gabriel

Laurentides

Forfait des Fêtes

Hôtel et Spa Mont-Gabriel

Le forfait comprend une nuit d’hébergement, un souper buffet servi au bar et un petit-déjeuner.

À partir de 164 $ par personne en occupation double, valable du 26 au 30 décembre.

