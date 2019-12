(Montréal) Hydro-Québec confirme lundi que ses clients bénéficieront d’un gel tarifaire à compter du 1er avril prochain et que des remises totalisant environ 500 millions seront effectuées.

La Presse canadienne

Dans un communiqué, Hydro-Québec explique que ces décisions ont été prises après l’adoption samedi, par l’Assemblée nationale, de la Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution d’électricité.

La société d’État précise que les quelque 500 millions proviennent de comptes d’écart requis en vertu de l’ancien système tarifaire.

L’argent sera remis de façon accélérée aux clients qui étaient responsables d’un abonnement d’Hydro-Québec en 2018 et en 2019. Le solde final des comptes d’écart pour l’année se terminant le 31 décembre 2019 sera connu dès le mois prochain et la remise se fera sur la première facture subséquente.

Hydro-Québec précise que le montant de remise sera établi selon la consommation entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Sur la base d’un montant estimé à 500 millions, les clients résidentiels recevront en moyenne un montant de l’ordre de 60 $, mais le montant précis qui sera remis à chaque client sera connu le mois prochain.

Un crédit sera appliqué à la facture des clients qui sont toujours responsables d’un abonnement entre la fin janvier 2020 et 1er avril suivant. Le montant du crédit sera indiqué sur la facture.

Les personnes qui ne sont plus clientes d’Hydro-Québec, mais qui étaient responsables d’un abonnement en 2018, en 2019 ou les deux, recevront leur crédit sous forme d’un chèque qui sera émis entre la fin janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Pour recevoir ce chèque, les personnes qui ne sont plus clientes doivent communiquer avec Hydro-Québec pour confirmer leur adresse actuelle.