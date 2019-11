(Montréal) Des clients d’un magasin du centre-ville de Montréal ont été accueillis avant l’aube en ce Vendredi fou par des manifestants qui dénonçaient les excès de la société de consommation.

La Presse canadienne

Les manifestants du groupe Extinction Rebellion ont fait part de leurs remarques sur le trottoir à l’aide d’un porte-voix, avant de parader pacifiquement dans le magasin. Aucun incident ne semble s’être produit.

Extinction Rebellion affirme que les produits sont conçus pour casser ou devenir indésirables en raison de l’obsolescence programmée, et que les gens sont contraints de continuer à consommer, ce qui mène à extraire de nouvelles ressources de façon perpétuelle. Selon les militants, cette contradiction est suicidaire, ne cesse de croître et rapproche l’humanité un peu plus tous les jours de sa propre extinction.

Les militants assurent qu’ils veulent sensibiliser les gens face à leurs achats afin qu’ils prennent conscience de la provenance de ce qui est acheté et de l’impact de leurs achats sur l’environnement.

D’autres manifestations du genre doivent avoir lieu au centre-ville de Montréal vendredi, à 9 h 30, 12 h et 14 h. Il y aura aussi un rassemblement et une marche à 15 h. Des événements du genre ont aussi été prévus à Québec.