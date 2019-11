(Montréal) Loto-Québec rapporte que le gros lot de 50 millions qui était offert mardi soir au tirage national du Lotto Max a été gagné grâce à une sélection vendue au Québec.

La Presse canadienne

La société d’État signale que depuis le lancement de la loterie Lotto Max, 28 gros lots ont été remportés au Québec, dont un de 65 millions, le plus important gros lot jamais gagné au Québec.

Quatre gros lots de 60 millions ont été gagnés au Québec en 2017 et l’année dernière, trois autres de 55 millions ont été remportés en 2015 et en 2017 et quatre cagnottes de 50 millions ont été gagnées en 2012, 2013, 2016 et mai dernier.

Le prochain tirage du Lotto Max, qui se tiendra vendredi prochain, offrira un gros lot d’environ 11 millions.