(Ottawa) Un groupe en faveur d’un contrôle strict des armes à feu demande au gouvernement libéral d’imposer immédiatement un moratoire sur les nouvelles ventes d’armes à feu dites d’assaut, ainsi que d’interdire de manière permanente l’importation et la fabrication d’armes de poing.

Dans une lettre adressée lundi à Bill Blair, le nouveau ministre fédéral de la Sécurité publique, PolySeSouvient, a demandé que la promesse électorale des libéraux d’interdire les fusils d’assaut de style militaire et de réprimer les armes de poing soit concrétisée.

PolySeSouvient regroupe des étudiants et des diplômés de l’École Polytechnique de Montréal, où 14 femmes ont été abattues il y a près de 30 ans, le 6 décembre 1989.

La lettre, mise à la disposition de La Presse canadienne, était signée par Heidi Rathjen, coordonnatrice de PolySeSouvient et diplômée de l’école d’ingénierie, et par la porte-parole du groupe, Nathalie Provost, blessée lors de la fusillade de 1989.

Elle a été envoyée au nom de plusieurs proches des victimes du massacre de Polytechnique et d’une fusillade mortelle en 2006 au Collège Dawson, à Montréal, du père de l’agent de police assassiné Thierry LeRoux et du président de la mosquée du Québec, où six personnes ont été tuées par balle en 2017.

Scott Bardsley, un porte-parole de M. Blair, a déclaré que la ministre avait reçu la lettre, attendait avec intérêt de la lire et appréciait le soutien du groupe à la promesse du gouvernement d’interdire les fusils d’assaut de type militaire.

Les libéraux nouvellement réélus ont fait campagne pour s’engager à interdire de telles armes à feu, y compris le populaire AR-15, affirmant que les armes à feu conçues pour faire de nombreuses victimes humaines n’ont pas leur place au Canada.

Ils ont déclaré que les propriétaires d’armes à feu achetées légalement et tombant sous le coup de l’interdiction se verraient proposer des prix équitables sur le marché grâce à un programme de rachat.

PolySeSouvient applaudit ces promesses et se dit particulièrement impatient d’interdire la carabine Ruger Mini-14, utilisée lors de la fusillade de 1989.

« Un moratoire immédiat sur les nouvelles ventes d’armes d’assaut serait tout à fait conforme à la promesse électorale de votre parti », indique la lettre. « Pourquoi permettre la vente continue d’armes qui doivent être interdites et rachetées dans un avenir proche ? »

Le groupe a souligné la hâte d’acheter des AR-15 plus tôt cette année à la suite d’une rumeur selon laquelle l’arme à feu serait déclarée illégale.

Il n’existe pas de définition claire des armes à feu de type assaut ou militaire au Canada. PolySeSouvient souhaite suivre le modèle récemment adopté par la Nouvelle-Zélande, qui interdit essentiellement les armes à feu semi-automatiques, à quelques exceptions près. Cependant, le groupe souhaite que les chargeurs soient limités à cinq balles, par opposition au plafond néo-zélandais de 10.

Environ 900 000 armes de poing sont enregistrées auprès de particuliers au Canada, dont la plupart sont des tireurs sportifs ou des collectionneurs.