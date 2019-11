Quelques centaines d’agriculteurs marchent en direction des bureaux montréalais du premier ministre Justin Trudeau, ce matin, pour dénoncer le rationnement de propane qu’ils subissent depuis une semaine en raison de la grève des chefs de train et agent de triage du CN.

Ils urgent le gouvernement Trudeau d’adopter une loi spéciale afin de forcer le retour au travail des travailleurs du CN.

Aux alentours de 9 h, de nombreux producteurs étaient réunis à Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal. Le cortège d’une quinzaine de tracteurs a ensuite franchi le pont Jacques-Cartier vers l’est de la ville de Montréal.

Munis de sacs de maïs, les producteurs agricoles sont partis du Complexe sportif Claude-Robillard vers 11 h. Ils étaient attendus devant les bureaux de circonscription du premier ministre sur le boulevard Crémazie dès 11 h 20.

« Sans propane, l’agriculture est en panne », a scandé la foule.

Le propane est un outil indispensable pour les producteurs de maïs-grain et, dans une moindre mesure, de soya. Une fois récoltés, les grains doivent être séchés afin d’en réduire l’humidité, sans quoi ils ne peuvent être vendus sur le marché.

Avec le déclenchement de la grève de 3200 employés du CN il y a une semaine, les distributeurs de propane ont décidé de privilégier la livraison aux secteurs essentiels comme les hôpitaux et les CHSLD, au détriment des livraisons destinées au séchage des grains.

Selon l’Association québécoise du propane, environ 80 % du propane arrive au Québec par train.

La suspension des livraisons de propane aux producteurs de grains est une tuile de plus qui s’ajoute à une année catastrophique.

« Les producteurs sont en état de résignation et d’indignation », a expliqué le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, présent à la manifestation. « On veut envoyer le message à Trudeau qu’on est déçus. Le gouvernement n’a pas mis de pression sur le CN depuis le début de la crise. On aurait pu s’assurer que le propane soit une priorité. »

Plusieurs agriculteurs doivent composer avec des plants cassés à la suite des forts vents survenus à l’Halloween. Un insecte, la chrysomèle, a affaibli le système racinaire des plants, les rendant plus vulnérables aux vents. Une fois couché par terre, le maïs est beaucoup plus difficile à récolter.

La tempête hivernale précoce est venue compliquer le portrait davantage. Les cultivateurs de maïs-grain, qui n’avaient toujours pas récolté la majorité de leurs champs, ont été pris de court. Déjà, le printemps froid et pluvieux avait plongé les agriculteurs dans l’incertitude en retardant la mise en terre des semis d’environ trois semaines.

En raison du printemps tardif et de l’hiver hâtif, le maïs n’est pas encore venu à maturité. Il affiche un taux d’humidité beaucoup plus élevé ce qui nécessite donc de plus grandes quantités de propane pour procéder au séchage.