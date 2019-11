Les régions de Montréal, Lanaudière et Saint-Jérôme doivent porter une attention particulière aux conditions météorologiques potentiellement dangereuses et prendre les mesures de sécurité qui s’imposent, avertit Environnement Canada.

Pluie verglaçante et écoles fermées dans plusieurs régions du Québec

De nombreuses alertes de pluie verglaçante ont été émises pour plusieurs régions du sud du Québec mardi matin et pourraient affecter le transport routier. Entre 2 à 5 millimètres de verglas sont attendus dans certains secteurs, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Mayssa Ferah

La Presse

Des avertissements de neige ont été émis pour les secteurs de Gaspé, Restigouche et New Carlisle, indique Environnement Canada. Entre 10 et 15 centimètres de neige sont prévus.

On conseille aux automobilistes d’adapter leur conduite à la chaussée glissante. La neige pourrait également affecter la visibilité des conducteurs. À Montréal, temps nuageux et bruine verglaçante sont au menu en matinée et 40 % de probabilité d’averses de neige dans la journée de mardi.

Dans la ville de Québec, on prévoit également de la bruine verglaçante mardi matin et 60 % de probabilité d’averses de neige en après-midi.

Écoles fermées

Environ 150 écoles sont fermées, mardi matin. Ces établissements font partie des Commissions scolaires du Val-des-Cerfs, des Hautes-Rivières et de Saint-Hyacinthe.

Plus de détails à venir.