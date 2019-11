La tempête de neige qui a déferlé sur le Québec complique le transit routier ce matin. Déjà, les conditions météorologiques ont provoqué plusieurs sorties de route, concentrées surtout au nord de Montréal, a confirmé une porte-parole de la Sûreté du Québec.

Raphael Pirro

La Presse

Le manteau de neige atteint au minimum les 15 centimètres partout à travers la province.

La tempête n’est pas encore terminée au Québec : quelques régions pourraient recevoir de 5 à 15 centimètres supplémentaires d’ici mercredi matin, a prévenu Environnement Canada, qui n’a toujours pas levé son alerte de tempête pour les secteurs de Québec et de Lévis, ainsi que les secteurs de Bellechasse, Lotbinière, Valcartier, Côte-de-Beaupré, Portneuf et Saint-Lambert.

Des centaines d’écoles ont fermé leurs portes à travers la province. Les établissements des commissions scolaires suivantes sont touchés :

•Commission scolaire de l’Estuaire

•Commission scolaire Eastern Townships

•Commission scolaire du Val-des-Cerfs

•Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

•Commission scolaire du Mont-Sacré-Cœur

•Commission scolaire des Sommets

•Commission scolaire de Charlevoix

•Commission scolaire des Hauts-Cantons

•Commission scolaire des Bois-Francs

•Commission scolaire des Appalaches

Hier, à l’aéroport de Montréal, une quarantaine d'arrivées et de départs avaient été retardés ou annulés. Ce matin, la porte-parole des Aéroports de Montréal, Marie-Claude Desgagnés, a déclaré que le pire était passé et que mis à part quelques retards, les vols devraient se dérouler tels que prévus aujourd’hui. Elle suggère tout de même aux voyageurs de vérifier auprès de leur compagnie aérienne directement avant tout déplacement. (Consultez l'horaire des départs et des arrivées.)

Les routes fermées

Près de Montréal, un accident a provoqué la fermeture de l'autoroute 15 en direction sud, à Sainte-Anne-des-Lacs, au kilomètre 57.

Dans la région de Québec, l'autoroute 20 est est fermée entre le Chemin des îles et le kilomètre 325 à Lévis en raison d’un accident. Le traversier entre Montmagny et l’île aux Grues est fermé pour la journée.

Sur la Côte-Nord, le traversier entre Matane et Baie-Comeau ainsi que Matane et Godbout est annulé pour la journée. Toujours en Côte-Nord, sur la route 138, le transport est interdit pour les véhicules lourds dans les deux directions entre Tadoussac et Forestville. La route 172, entre Sacré-Cœur et Tadoussac, est interdite aux véhicules lourds dans les deux directions.

Dans la région de Québec, un accident sur l'autoroute 40 Ouest, à la hauteur de l’autoroute Laurentienne, entrave une voie sur trois.

Sur la 138, entre La Malbaie et Baie-Sainte-Catherine, la circulation dans les deux directions est interdite aux véhicules lourds.